Britse schrijver Peter Mayle (78) overleden

Dat meldt zijn uitgever Alfred A. Knopf op Twitter.

Zijn boek A year in provence is vertaald in tientallen talen en verkocht miljoenen exemplaren. Dat boek werd ook in het Nederlands vertaald. Onder zijn andere grote successen was ook de roman Hotel Pastis, dat gaat over een liefdesgeschiedenis in een midlifecrisis. Mayle werkte aanvankelijk in de reclamewereld voordat hij zich aan het schrijven ging wijden.

Meer dan dertig jaar geleden verliet de auteur zijn thuisland en verhuisde hij naar de Provence. Na zijn eerste boeken maakten toeristen uit allerlei landen pelgrimstochten naar zijn huis. Bij een volgende verhuizing hield hij het adres geheim.