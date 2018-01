Aantal jongeren dat wekelijks boek leest flink gedaald in tien jaar

Zo'n negen van de tien 65-plussers lazen in 2016 wekelijks. Dat zijn ongeveer evenveel ouderen als tien jaar eerder.

In 2016 zei bijna de helft van de jongvolwassenen (20 tot 34-jarigen) minstens een keer in de week te lezen. In 2006 was dit bijna 90 procent.

Het aantal wekelijks lezende tieners (13 tot 19-jarigen) was met 65 procent al laag, maar is in tien jaar tijd verder gedaald naar 40 procent.

Papier

Hoogopgeleiden lezen meer dan laagopgeleiden en dit verschil is in tien jaar tijd groter geworden. Uit het onderzoek blijkt dat mensen met weinig tijd minder lezen.

Het SCP heeft ook gekeken of lezen op bijvoorbeeld computer, telefoon, e-reader of tablet lezen van papier heeft vervangen. Dit blijkt volgens de onderzoekers niet zo te zijn. Van de vijftig minuten die mensen in 2016 per dag gemiddeld lazen, deden ze dat ruim een half uur van papier. En dan deden vrouwen, ouderen en laagopgeleiden dat.

Voor het onderzoek hielden in verschillende jaren meer dan 11.000 Nederlanders een week lang een dagboek bij.