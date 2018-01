Emilio Guzman wil publiek in nieuw programma vooral laten luisteren

"Het is best raar om als cabaretier voortdurend met de actualiteit bezig te zijn, omdat het zo lelijk is om sloten bagger en ellende te lezen. Ik kreeg steeds meer zin om een vrolijke voorstelling te maken over het einde van de wereld, waarin we liefdevol met z'n allen ten onder gaan. Vandaar dat het prachtige verhaal van Don Quichote er nu in zit. Want dat is uiteindelijk waarom ik op dat podium sta. Om een mooi verhaal te vertellen en daar beter in te worden.", vertelt Guzman in een interview in De Telegraaf.

Tegen de krant zegt hij verder dat hij zich had voorgenomen om in zijn vierde theatershow Kom dan! een boze blanke man te spelen: "Ik stond in de eerste try-outs een hele serie boze tirades af te steken. Maar toen vroeg mijn regisseur wat ik in hemelsnaam aan het doen was. Het werkte niet."

Bekende broer

Als student Nederlands twijfelde Guzman nog om cabaretier te worden, vooral omdat zijn toen al bekende broer Javier Guzman hetzelfde vak had gekozen.

"Ik moest in het begin echt harder mijn best doen om serieus genomen te worden. Ik ben zelfs eens als Javier aangekondigd. Maar uiteindelijk besloot ik er vol in te gaan en ben op zoek gegaan naar mijn eigen stijl. Ik schreef ook wel teksten voor mijn broer, maar hij mocht niet in de buurt van mijn show komen. Inmiddels ben ik daar totaal niet meer mee bezig."