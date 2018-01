Remco Campert denkt nog vaak aan overleden vriend Lucebert

"Van alle Vijftigers heb ik hem misschien het meest bewonderd. Als ik hem lees, denk ik nog altijd: zo moet het", aldus de schrijver in gesprek met De Volkskrant.

Lucebert, het pseudoniem van Lubertus Jacobus Swaanswijk, was een van de stichters van de Vijftigers en ook actief als schilder in de Amsterdamse tak van de Cobra beweging.

'Weggevaagd'

"Het is een krankzinnige gedachte", zegt Campert over het feit dat hij de laatste Vijftiger is. "Hugo Claus, Gerrit Kouwenaar, Rudy Kousbroek - al mijn vrienden zijn weggevaagd. Ik vind dat heel erg."

Campert, wiens nieuwe dichtbundel Open Ogen vanaf deze week verkrijgbaar is, zegt dat hij niet alleen vaak aan zijn overleden vrienden denkt, maar ook over ze droomt.

"Laatst nog van Rudy. Ik mis zijn korzelige buien over onverstand. Rudy wilde altijd gelijk krijgen. Aan Lucebert denk ik ook nog vaak. (…) Ik was in het gezelschap van de Vijftigers altijd de jongste. En nu ben ik oud, maar nog altijd de jongste. Want er is niemand meer."

Ondanks het feit dat Campert zijn eigen blessuretijd nadert, denkt hij niet voortdurend aan zijn sterfelijkheid.

"De dood is het niets. Aan sterven kan je denken, maar daar stel ik me maar weinig van voor."