Musical Cats na ruim tien jaar weer naar Nederland

De Londense West End-productie wordt van half december tot eind januari 2019 in het RAI Theater in Amsterdam en het Luxor Theater in Rotterdam opgevoerd. In totaal worden er 48 shows gespeeld.

Sinds de wereldpremière speelde Cats onafgebroken gedurende een recordperiode van 21 jaar zo’n negenduizend voorstellingen in Londen. Inmiddels bezochten meer dan 81 miljoen mensen in meer dan dertig landen de show, die al in vijftien talen werd opgevoerd.

In Nederland werd het stuk dertig jaar geleden voor het eerst gespeeld. De laatste keer dat Cats te zien was, was in het seizoen 2006/2007. De Britse versie die naar Nederland komt, wordt voorzien van boventiteling. De cast en crew van deze versie bestaat uit bijna zestig mensen. De voorstelling is geproduceerd door Frank van Paridon, die eerder onder meer voor Stage Entertainment en Cirque du Soleil werkte.