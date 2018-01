Jan Jaap van der Wal wilde niet met gestrekt been in België beginnen

"Ik wilde niet meteen met gestrekt been binnenkomen. Het leek me beter om een zalvende toon aan te slaan. Niet uit ­opportunisme, maar uit respect voor de heersende woordcultuur in Vlaanderen", zegt de 38-jarige Nederlander die het merendeel van het jaar in België verblijft en ook daar aan een carrière werkt.

Van der Wal, bezig aan zijn nieuwe programma Schoon, geeft in gesprek met De Standaard toe dat hij aan het begin vooral met clichés speelde, maar dat hij er nu klaar voor is om 'dieper te gaan'.

"Ik ben vorig jaar vader geworden, dus dringt zich voor ons de vraag op: waar gaan we dit kind ­opvoeden? In België of in Nederland? Dat zal in grote mate bepaald worden door onze ervaringen hier. En het is uiteraard een dankbaar thema voor de show. (…) Ons kind zal later een blanke, elitaire man worden. Hoe verhoudt zich dat tot de nieuwe tijden, post-#MeToo en zo?"

Geen plan

Dat Van der Wal nu al enige tijd vanuit België opereert is niet de uitkomst van een vooropgezet en ingenieus plan. Hij wil vooral niet "de zoveelste Hollander zijn die hier een paar keer per jaar komt optreden".

"Laten we er dan maar helemaal induiken, dacht ik, en een soort artist in residence worden."