Antoinette Beumer werkt alleen nog maar 'recht uit haar hart'

"Ik wil eigenlijk niet meer zo geleefd worden door anderen en films maken waarvan ik denk: ja daar gaat een groot publiek naartoe, maar mijn ziel zit er niet in", vertelt de regisseur van films als Soof en De Gelukkige Huisvrouw aan NU.nl.

"Ik ben mezelf een beetje kwijtgeraakt op een gegeven moment, in het succes van films die ik allemaal gemaakt heb." Beumer zegt wel trots te zijn op haar films, maar meer verhalen te willen vertellen die dichter bij haarzelf liggen. Ze is ook van plan haar roman, Mijn vader is een vliegtuig, te verfilmen.

Beumers eerste film, De gelukkige huisvrouw, werd een commercieel succes en dat heeft de lijn van haar carrière bepaald. "Ik viel eigenlijk daardoor in het bakje regisseurs dat een snaar kan raken bij een groot publiek, maar per film ging het minder over mijzelf." Ze hoopt met de verfilming van haar roman weer de trots te kunnen voelen die ze had bij De gelukkige huisvrouw.

Mijn vader is een vliegtuig is geïnspireerd op haar eigen jeugd met een vader die psychiatrisch patiënt was.