Recensieoverzicht: 'Typhoons blije echtheid werkt aanstekelijk'

Trouw - drie sterren

"Blij was hij. En mede daarom kwamen wij ook allemaal erg blij de zaal uit, de mooie Stadsgehoorzaal in Leiden. (...) Voor Typhoon zelf, die al vaker aangaf niet op één stijl vastgepind te willen worden, was deze samenwerking een groot avontuur waarvoor hij 'best zenuwachtig' was geweest. Voor ons, de blije luisteraars, sprong het avontuurlijke wellicht toch wat minder in oog en oor. (...) Typhoons producer en gitarist Dries Bijlsma was een virtuoos baken in dit programma, waarin de bekende liedjes, zoals Hemel Valt, uitgroeiden tot ware kleinkunst. En ja, Typhoons blije echtheid werkt echt aanstekelijk."

NRC - drie sterren

"De combinatie van Sinfonietta met rapper en pianist leverde mooie muziek, maar geen gewaagde crossover op. (...) Typhoon maakte de avond af met beheerste rap en zang, mooi ingebed in orkestarrangementen maar niet heel veel anders dan hij Van de Regen naar de Zon en Hemel Valt eerder met liveband liet horen. Mild grensdoorbrekend was alleen Sinfonietta's samenspel met (pianist Jeff) Neve in Maurice Ravels Adagio Assai, een pleister op de wond bij gebrek aan werkelijk gewaagde uitstapjes."

Het Parool - geeft geen sterren

"Typhoon begon met Niets verwacht, waarvan de tekst helaas slecht was te verstaan, vooral toen hij ging rappen. Bij een zo sterk text driven kunstvorm was dat toch wel een minpuntje. Je kunt je ook afvragen of hiphop zonder beat nog wel hiphop is. Als zanger heeft Typhoon zijn beperkingen. Zijn stem is aan de dunne kant en zuiver intoneren is geen vanzelfsprekendheid. (...) De vraag bij dit soort concerten is altijd wie er nou precies mee wordt bediend. De Typhoonfan krijgt versies van nummers als Hemel Valt en Van de regen naar de Zon in versies waarin het belangrijkste element, ritme, wordt onderbelicht. En de liefhebber van klassieke muziek krijgt een strijkorkest te horen dat zónder geluidsversterking (nodig voor Typhoon) veel mooier en natuurlijker zou klinken."

