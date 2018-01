Roel van Velzen en Leo Blokhuis maken theatershow over Bohemian Rhapsody

"Het wordt een echte voorstelling. Met uitleg, met verhalen, maar vooral ook met veel livemuziek", vertelt Van Velzen aan het AD.

"Een voorstelling over een nummer dat is grijsgedraaid, maar toch blijft boeien", gaat de zanger verder. "Het wordt ook ons verhaal. Waar was ik zelf toen ik Bohemian Rhapsody voor het eerst hoorde? Hoe kwam het binnen?"

Het idee voor de voorstelling ontstond volgens Blokhuis al in 2011, toen Queen-gitarist Brian May in Vlissingen een oeuvreprijs in ontvangst nam. "Na afloop raakte ik met Roel aan de praat en ontdekten we dat we allebei iets moois met Queen hadden. 'Daar moeten we ooit nog eens op het podium verder over kletsen', spraken we toen met elkaar af."

De voorstelling Queen - A Night At The Theatre is van eind februari tot en met begin mei te zien in verschillende theaters in Nederland.