Hans Teeuwen vindt shows van vrouwelijke cabaretiers geforceerd

In gesprek met De Volkskrant vertelt Teeuwen dat dit hun shows soms geforceerd maakt. "Misschien zijn ze niet narcistisch genoeg. Maar ik sluit niet uit dat morgen een vrouw opstaat die precies de goede toon treft."

Volgens Teeuwen zijn cabaretiers over het algemeen narcistisch. "Dat is nu eenmaal zo. Wat er aan narcisme in mij zit, wordt door mijn vak aangewakkerd. Het waanbeeld van de narcist is dat alles om hem draait."

Hij zegt dat wanneer hij op een podium staat, dit van toepassing is. "Daarom is het beter voor mij om niet te vaak op te treden."

In het interview vertelt de 50-jarige cabaretier dat het altijd al zijn droom was om voor mensen te staan. "Niet omdat ik roem wilde, maar omdat ik in mijn eentje niks ben. Wat een piano is voor een pianist, is de zaal voor mij. Die brengt mij tot bloei, daar stel ik mijn timing op af, die spreek ik aan."