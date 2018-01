Extra voorstellingen stuk Hendrik Groen wegens grote belangstelling

Door de aanhoudende kaartverkoop en uitverkochte zalen zijn er onder andere in het DeLaMar Theater in Amsterdam extra voorstellingen in de verkoop gegaan.

In het toneelstuk, dat veel positieve recensies kreeg, laten Hendrik Groen (Beau Schneider) en zijn vrienden de theaterbezoekers meeleven met alle ups en downs in een verzorgingshuis. Mike Weerts speelt Groens beste vriend Evert en Plien van Bennekom en Cynthia Abma vertolken afwisselend de rol van directrice van het verzorgingshuis.

Het boek Pogingen iets van het leven te maken won onder meer de NS Publieksprijs 2016. In het boek vertelt de 83-jarige Hendrik Groen over zijn belevenissen in een verzorgingshuis in Amsterdam-Noord. Inmiddels is het boek aan meer dan dertig landen verkocht.