Recensieoverzicht: oudejaarsconference Youp van 't Hek 'vrij gewoontjes'

De Volkskrant - drie sterren

"In het eerste deel van Een vloek en een zucht zijn de grappen goed en scherp, en volgen de toespelingen op het nieuwsjaar 2017 en de speldenprikken aan prominenten, onder wie koning Willem-Alexander en ex-minister Ronald Plasterk, elkaar in hoog tempo op. (...) Maar in het laatste half uur van zijn conference verliest Van 't Hek zijn scherpte. Hij begint grappen te maken over de dolfijnenrukker in het Dolfinarium, een afgezaagd onderwerp waar elke grap nu wel over gemaakt is. (...) Vergeleken bij de verfrissende en goed doordachte voorstellingen van Finkers en De Breij is de Negende van Youp vrij gewoontjes en is er weinig verrassing."

Trouw

"Van 't Hek is behoorlijk pessimistisch in deze oudejaarsconference. 2017 was blijkbaar geen jaar om vrolijk van te worden. Hij waarschuwt alvast dat de Derde Wereldoorlog eraan komt, al is het maar omdat hij nul fiducie heeft in (het IQ van) Donald Trump. (...) Van 't Hek is een doorgewinterde oudejaarsconferencier. Hij maakt volop grappen, al zijn sommige wel erg voor de hand liggend. Deze oudejaars is daarmee niet zijn sterkste of meest verrassende. Hij is op zijn best als hij politici aanvalt en hij ontroert met zijn ode aan Ajacied Appie Nouri en de nagellakkende Tijn."

AD

"Wie dacht dat de afgelopen drie jaar, waarin Youp van ’t Hek onder meer een zware hartoperatie onderging, de Nationale Nar wellicht milder hadden gestemd, kwam bedrogen uit. Hoe meer de jaren verglijden, hoe scherper Youp lijkt te worden. De komiek raasde en tierde het oudejaar uit, waarbij 2017 en zijn hoofdrolspelers genadeloos werden gefileerd of, in de personen van Ajax-voetballer Nouri en Nagellak-Tijn, ontroerend werden geëerd. Zoals het een eindejaarsoverzicht betaamt."

