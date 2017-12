Freek Vonk gaat theaters langs met show Op Wereldreis

Dat kondigde de bioloog vrijdag aan, nadat hij een reeks theatershows in AFAS Live had afgesloten.

Vonk bezoekt in het nieuwe jaar onder meer Zwolle, Groningen, Enschede en Tilburg. "Ouders en kinderen blijven maar vragen wanneer ik in de rest van Nederland ga optreden. Daarom heb ik nu besloten om tussen mijn reizen door een paar shows in het theater te geven", aldus Vonk. In totaal geeft hij tien voorstellingen.

De afgelopen drie dagen gaf Vonk negen uitverkochte shows in AFAS Live. Tijdens de voorstellingen vertelde hij over de avonturen die hij afgelopen jaar heeft meegemaakt, zoals een ontmoeting met een berggorilla in Rwanda en de beet van een haai.

Over zijn bezoek aan de haaien maakte Vonk een tweedelig programma, waarvan vrijdagavond de eerste aflevering te zien is op NPO 3. De haaienbeet is pas in de tweede aflevering te zien.