Youp van 't Hek wil geen 'afgekloven botjes' in oudejaarsconference

"Natuurlijk is er veel gebeurd", zegt de cabaretier over 2017 tegen NU.nl. "Maar er zijn ook veel afgekloven botjes; onderwerpen die al te vaak besproken zijn", aldus de 63-jarige Van 't Hek. "Zo lees ik veel over Baudet, maar ik heb maar één grap over hem. Meer is hij ook niet waard."

Onlangs werd de cabaretier gevraagd of hij het in zijn voorstelling Een vloek en een zucht wel heeft over Emile Roemer, de SP-leider die onlangs aftrad. "Die laat ik lekker gaan. Over zoiets moet ik dan wel even nadenken, maar dat moet hij (Roemer) ook. Ik ben niet van het erin forceren van bepaalde personen."

Van 't Hek vindt 2017 ook niet per se het uitgelezen jaar om een conference over te maken. "Elk jaar is een goed jaar en elk jaar is een slecht jaar", aldus de cabaretier, die dit jaar voor de negende keer een oudejaarsconference maakte. "Als er iets groots gebeurt denk ik niet meteen 'dat kan in mijn column' of 'dat kan in mijn conference'."

Koude thee

De voorbereidingen voor Een vloek en een zucht gingen niet helemaal volgens plan. Vlak voor Van 't Hek in september zijn eerste try-out zou spelen, raakte hij zijn complete tekst kwijt. "Op een vrijdagavond ging er een kop koude thee over m'n laptop heen. Die bleef nog anderhalve minuut branden, maar toen was het klaar."

In paniek raken deed de cabaretier niet. "Ik moest eerder lachen omdat ik mezelf zo'n sukkel vond. Ik zeg al jaren dat ik een back-up moet maken, maar ik doe het nooit." De ochtend na het thee-incident kroop Van 't Hek achter een ander scherm en begon hij opnieuw te tikken. "De maandag erna was ik klaar."

Vanaf het moment dat de tekst op papier staat is het volgens Van 't Hek "kleien en boetseren" geblazen, tot de laatste voorstelling.

"Na afloop van de eerste try-out kreeg ik van iemand te horen dat het niet duidelijk was welke gast nou wat zei in de kroeg waar het verhaal zich afspeelt. Dan kun je tegen zo iemand zeggen dat hij beter moet luisteren, maar je kunt ook constateren dat je blijkbaar iets niet helemaal goed hebt gedaan. Ik heb toen een paar gasten die kroeg uitgeflikkerd. Daar is de voorstelling erg van opgeknapt."

Buiging

De cabaretier speelt de laatste voorstellingen van zijn oudejaarsconference traditiegetrouw in Groningen. "Na de allerlaatste show maak ik een diepe buiging en neem ik voor het eerst weer een drankje. Ik doe dit werk met heel veel plezier, maar na de laatste voorstelling is het ook goed geweest. Je moet het ook niet te serieus nemen; het is maar humor. Het is zoals ik in een van mijn eerdere voorstellingen zei: iets is alleen maar leuk omdat het een keer ophoudt."