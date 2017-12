Recensieoverzicht: Toneelstuk Roem 'lekker' maar 'mist scherpte'

De Telegraaf - Drie sterren

"Victor Reinier speelt Jos de Man, een acteur met een hoofdrol in een populaire politieserie. Een vrij hilarisch uitgangspunt aangezien de parallel met Flikken Maastricht, waarin Reinier samen met Angela Schijf het vaste politieduo vorm, natuurlijk snel is getrokken. Het is niet te hopen dat hij in zijn dagelijks leven net zo lijdt als Jos de Man in dit verhaal. Doordat hij zijn identiteit volledig ontleent aan zijn heldenstatus in zijn tv-rol hebben alle ontwikkelingen in de serie invloed op zijn dagelijks leven. Dat gaat zo ver dat er een psychiater aan te pas moet komen. Renée Soutendijk is als hulpverlener Odette koel en afstandelijk tegenover de ijdele steracteur die bang is onzichtbaar te worden zodra hij uit de serie wordt geschreven. (...) Terwijl Reinier als Jos een open boek is, laat Soutendijk haar Odette niet echt ontdooien. Ook niet wanneer het in de spreekkamer steeds warmer wordt. Dat maakt haar personage wat vlak en houdt de voorstelling als geheel vrij ingetogen."

Trouw - Drie sterren

"Schrijver, regisseuse en Theaterbureau Hummelinck Stuurman maken er een mooi dubbelspel van door de suggestie dat acteurs en personages in dezelfde situatie (zouden kunnen) zitten. Soutendijk en Reinier haken daar gretig op in als om te bewijzen nog lang niet afgeschreven te kunnen worden. (...) Thijs (schrijver Ger Thijs, red.) is goed, maar kan beter. Als hij na afloop tot zijn verrassing wordt geridderd in de Orde van de Nederlandse Leeuw, zegt hij nog zeker tien stukken te zullen schrijven. Daar kijk ik naar uit."

De Volkskrant - Drie sterren

"Het stuk is een komedie. De acteur is een ijdele vent, die met een grote bek de behandelkamer binnen dendert en de psychiater is een steile, academische vrouw die nooit tv kijkt. Met andere woorden: clichés en voorspelbare grappen worden niet geschuwd in Roem. (...) Maar in de tweede helft verandert deze voorstelling van een niet al te serieus te nemen komedie in een niet al te serieus te nemen romantisch drama."

NRC - Drie sterren

"Griezelig perfect is Roem , het nieuwste toneelstuk van Ger Thijs. Als geen andere Nederlandse toneelschrijver beheerst hij de well-made play. Dat is geen geringe verdienste. (...) Het spel van Soutendijk en Reinier is opvallend licht en afstandelijk voor dit beladen onderwerp, geregisseerd door Hanneke Braam. Dat maakt Roem eerder tot een wat beredeneerde oefening in de omgang met roem dan tot onthutsend drama. De sterkste momenten zijn die waarin het lijkt of de spelers zelf verrast zijn door de ontwikkelingen in het plot."

