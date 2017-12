Zware waterschade in Duitse Opera Berlijn door kapotte sprinkler

Het voorval gebeurde kerstavond, maar nu pas is bekend gemaakt door de Deutsche Oper Berlin hoe groot de schade is. Er is een enorme hoeveelheid water op het toneel terechtgekomen. De schade is enorm, zegt de opera.

De wereldberoemde opera Die Zauberflöte wordt in ieder geval woensdag niet opgevoerd. Of er de komende dagen nog meer voorstellingen worden geannuleerd is nog niet duidelijk. De kaartverkoop voor oudejaarsavond is voorlopig stop gezet.

Het operagebouw heeft 1860 plaatsen.