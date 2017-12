Choreograaf Marco Goecke genomineerd voor belangrijke dansprijs

De 48-jarige Goecke maakt kans op de internationale onderscheiding met Wir sagen uns Dunkles, gemaakt voor NDT2. De dansvoorstelling ging op 4 november van dit jaar in première in het Zuiderstrandtheater in Den Haag.

Benois de la Danse is een initiatief van de International Dance Association in Moskou. De winnaars worden in juni volgend jaar in Moskou bekendgemaakt. Er zijn prijzen in de categorieën lifelong achievement, ballerina, danser, choreograaf, componist en ontwerper.

Scapino Ballet Rotterdam

Goecke is sinds 2013-2014 aan het NDT verbonden. Daarvoor was hij onder andere huischoreograaf van het Scapino Ballet Rotterdam.

Eerder maakte Goecke onder meer Thin Skin, genomineerd voor de dansprijs Zwaan voor de 'meest indrukwekkende dansproductie 2015' en Midnight Raga, waarmee hij de Zwaan voor 'meest indrukwekkende dansproductie 2017' won.