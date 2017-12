Rembrandthuis kent topjaar door stijging bezoekersaantallen

In het museum waren afgelopen jaar enkele succesvolle tentoonstellingen te zien, zoals Rembrandt en Jan Six. De ets en de vriendschap en de huidige expositie Ferdinand Bol en Govert Flinck - Rembrandts meesterleerlingen.

In 2018 zijn er weer enkele nieuwe presentaties te vinden in het voormalige woonhuis van de beroemde schilder. IN het najaar staat er een tentoonstelling over Rembrandt en de Franse avant-garde op het programma. Het museum heeft ook grote verwachtingen van 2019, aangezien het dan 350 jaar geleden is dat Rembrandt stierf.

Restauratie

Een speciaal fonds van The European Fine Art Fair (TEFAF) gaat de komende maanden een werk van Rembrandt restaureren. Het fonds ondersteunt het Museum of Fine Arts in Boston financieel met de restauratie van het Portret van de vrouw met de gouden ketting uit 1634.

Het museum kreeg het schilderij meer dan een eeuw geleden als schenking en TEFAF heeft een schikking van 50.000 euro beschikbaar gesteld.