Recensieoverzicht: 'Rundfunk is een ultieme verrijking voor vaderlands cabaret'

Van de Velde was te zien in onder meer de films Aanmodderfakker en In Oranje en speelde recent in de MAX-serie Goedenavond dames en heren. Van Kalmthout is bekend van de serie en film Snuf de Hond en speelde onlangs in Van God los. Ook speelde hij een hoofdrol in de bekroonde voorstelling De gelaarsde poes.

Rundfunk heeft in korte tijd een trouwe schare fans aan zich weten te binden. Vooral de leraar Duits met zijn fascinatie voor het Derde Rijk, gespeeld door Pierre Bokma, oogst wekelijks veel reacties op sociale media. Bokma is niet in de voorstelling te zien, maar dat weerhoudt de recensenten er niet van om de twee jonge mannen een hoop complimenten te geven.

de Volkskrant - 4 sterren

"Onschuldige situatie + schokkende wending = bulderlach. Dat lijkt in het kort de formule waar veel van de sketches van Rundfunk, het cabaretduo van Tom van Kalmthout en Yannick van de Velde, op drijven. (…) Onder al deze lachsalvo's is heel fraai een constant sluimerend ongemak verwerkt, van twee jongens die de harde volwassen realiteit in zijn geslingerd."

Lees de volledige recensie

Het Parool - 4 sterren

"De paar wat mindere scènes zijn zeker niet slecht, maar vallen uit de toon omdat ze relatief conventioneel zijn. Het gesprek tussen twee vriendinnetjes die steeds benadrukken dat ze het zo fijn hebben samen, zou ook best van een willekeurig ander duo kunnen zijn. Dat geldt zeker niet voor de frisse publieksparticipatie. Veel cabaretiers vragen naar iemands beroep, Rundfunk vraagt om een orgasme. En ze krijgen het nog ook."

Lees de volledige recensie

AD - 5 sterren

"Wachstumsschmerzen (Rundfunk is dol op het schnauzende Duits) is een verzameling sketches waarin nagenoeg alle theatervormen zijn verpakt: toneel, slapstick, variété, cabaret, mime, dans, komedie en circus. (…) De gedachtespinsels van Rundfunk zijn een ultiem amusante verrijking voor het vaderlandse cabaret."

Lees de volledige recensie