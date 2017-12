Thomas Acda blij met volle zalen Fiddler on the Roof

"Er staat wel Thomas Acda op de affiche... stel je voor dat er niemand komt", zegt de acteur tegen het AD.

De 50-jarige Acda wordt door velen geprezen om zijn spel. "Er kwam laatst een belangrijke meneer uit de VS over om te kijken hoe we het deden. Hij kon er niet over uit dat ik nooit eerder in een musical had gestaan. Helemaal mesjogge vond 'ie het."

Donderdag werd bekend dat Fiddler on the Roof acht nominaties heeft gekregen voor de Musical Awards. In de categorie mannelijke hoofdrol neemt Acda het op tegen John Buijsman (De Marathon) en William Spaaij (Was getekend, Annie M.G. Schmidt).

"Mijn collega’s zaten me te pesten", vertelt Acda. "Ben je genomineerd? Voor aanstormend talent zeker, op je 50ste. Dit is een eer, maar ik vind: als je meedoet, moet je winnen."