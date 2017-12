Actrice Kristin Chenoweth krijgt hoofdrol in musical Death Becomes Her

In de komedie drinken twee rivalen (Streep en Goldie Hawn) een magisch drankje dat hen een eeuwige jeugd zou moeten geven. In plaats daarvan blijken ze na het drinken ervan rondlopende lijken te zijn.

Chenoweth heeft haar sporen al dik verdiend op Broadway. Ze speelde onder meer in de eerste maanden van musical Wicked heks Glinda. Voor die rol werd ze genomineerd voor een Tony, die ze een aantal jaar eerder al won voor haar rol in You're a Good Man, Charlie Brown. Op televisie was ze onder meer te zien in The West Wing en had ze een rol in Pushing Daisies, waarvoor ze een Emmy won.

Het is nog niet bekend wanneer Death Becomes Her opent op Broadway.