Dichter Nachoem Wijnberg wint P.C. Hooft-prijs 2018

De oeuvreprijs is dit jaar bestemd voor poëzie. Wijnberg krijgt de prestigieuze prijs op 24 mei tijdens een feestelijke bijeenkomst in het Literatuurmuseum in Den Haag, drie dagen na de sterfdag van de naamgever van de prijs: de dichter P.C. Hooft (1581-1647).

"Wijnberg lezen is een scherpzinnige manier van denken betreden met een taal die loepzuiver is en gevaarlijk: overal kan een val zijn uitgezet, waardoor wat net gelezen is opeens in een ander daglicht komt te staan'', luidt het commentaar van de jury.

"Kenmerkend voor alle gedichten is de meerledigheid waarmee de dichter zijn wereld beziet. Van nabij en altijd ook op afstand, zodat het hoogstpersoonlijke prangend is en soms van een grote tragiek - maar altijd ook van ver af, zodat het individuele menselijk wordt, en van groot, enorm belang.''

Debuut

Wijnberg debuteerde in 1989 met De simulatie van de schepping, waarna andere bundels en romans volgden. De dichter en schrijver won in 2004 de Jan Campertprijs voor Eerst dit dan dat. In 2008 ontving hij de Ida Gerhardt Poëzieprijs voor Liedjes.

De P.C. Hooft-prijs is een van de belangrijkste literaire prijzen van Nederland. De prijs wordt jaarlijks afwisselend toegekend voor proza, essays en poëzie. Aan de prijs is een bedrag verbonden van 60.000 euro. Vorig jaar ging de prijs naar schrijver Bas Heijne.