Rol voor Edwin Jonker in musical The Color Purple

Jonker speelt de rol van ‘Mister’, Van der Linden speelt hoofdpersoon Celia.

Jonker speelde de afgelopen jaren in onder andere Sister Act, Dreamgirls en A Chorus Line. Momenteel is de acteur te zien in de serie Vaders & Moeders op Videoland.

Met zijn rol in The Color Purple is Jonker tussen 12 april en 14 mei 2018 te zien in het nieuwe pop-upmusicaltheater op de NDSM-werf in Amsterdam.

Het is de eerste keer dat The Color Purple in Nederland te zien is. De musical vertelt het verhaal van drie zwarte vrouwen in het zuiden van Amerika aan het begin van de 20e eeuw. De slavernij is dan al afgeschaft, maar de gevolgen zijn nog sterk voelbaar.

Het stuk is gebaseerd op het boek van Alice Walker uit 1982. Drie jaar later verfilmde Steven Spielberg het boek met Whoopi Goldberg en Oprah Winfrey in de hoofdrollen.