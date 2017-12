Tv-registratie show Marc de Hond onbruikbaar door omgevallen kop koffie

De koffie viel over de disk van de editor voordat er een backup gemaakt kon worden en zorgde ervoor dat het meeste materiaal onbruikbaar is geworden.

De tournee van Wie bang is krijgt óók klappen is al afgelopen. Daarom is een extra voorstelling ingepland op 24 januari in theater De Stoep in Spijkenisse. Het theater geeft gratis kaarten aan vaste klanten. Ook kunnen mensen zich via de website van De Hond melden voor kaartjes om de extra voorstelling bij te wonen.

In de voorstelling vertelt Marc de Hond over zijn angsten en hoe hij die dankzij het oorlogsgeheim van zijn opa heeft weten te overwinnen.

Scherven brengen geluk

De 40-jarige cabaretier en rolstoelbasketballer speelt de komende twee weken ook zijn eerste voorstelling, Scherven brengen geluk, nogmaals in een aangepaste versie. Met deze korte tournee viert hij de vijftiende verjaardag van zijn dwarslaesie.

In december 2002 werd bij de toenmalige 3FM-dj een tumor in zijn ruggenmerg ontdekt. Door een fout bij een van de operaties die daarop volgden, raakten de rugzenuwen bekneld en raakte hij gedeeltelijk verlamd. In zijn eerste show belicht hij alle voordelen die zijn nieuwe leven in een rolstoel hem hebben gebracht. De jubileumtour doet onder meer Dronten, Tilburg, Brielle en Winschoten aan.