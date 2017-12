Frank Lammers krijgt Bernhard Cultuurprijs

Lammers ontvangt de prijs in Vue Cinemas in Eindhoven tijdens het Eindhovens Film Festival. De jury noemt de acteur "in al zijn authenticiteit een warme ambassadeur voor de provincie". Aan de prijs is een bedrag van tienduizend euro verbonden.

De acteur was te zien in bioscoophits als Zwartboek, Michiel de Ruyter, Wilde Mossels en De Marathon. Ook speelde de Mierlonaar in de series All Stars en De Enclave. Hij ontving een Gouden Kalf voor zijn rol in de thriller Nachtrit, over de taxi-oorlog in Amsterdam.