Ilja Gort vond kookboek maken met vriendin 'verschrikkelijk'

"Het was verschrikkelijk", vertelt Gort in gesprek met NU.nl. "Ik zou die recepten schrijven en was toen ook bezig met een ander boek, dus ik dacht: ik laat haar maar gaan, die recepten tik ik zo op."

Het boek moest bijna naar de drukker, maar de wijnboer stelde het schrijven maar uit. "Caroline moest eerst de recepten aan mij geven, maar dat bleek lastig. Dan stond er: zet de oven aan, de pan op het vuur en bak het."

"Maar wat voor pan moet je gebruiken, hoe hoog moet het vuur, hoe lang moet het gebakken? Dat moest ik eruit zien te trekken, en dan zei mijn vriendin: dat weet je toch wel? Nee dus, en daar kregen we weer ruzie over. Ik was blij dat het klaar was, het was een gedonder van hier tot Tokio."

Noodzakelijk feest

In Chateaukoken voor iedereen leggen Gort en d’Hollosy, die wonen in een wijnkasteel in Zuidwest-Frankrijk, uit hoe ook iemand op driehoog in een flat kan "chateaukoken". "We krijgen vaak vrienden op bezoek die blijven eten. Dan wil je snel iets eten, maar dat wil je wel goed doen."

Gort legt uit dat plezier in het eten maken een groot onderdeel is van het chateaukoken. "Je moet koken niet zien als een noodzakelijk kwaad, maar als een noodzakelijk feest. Samen naar de markt en boodschappen doen, samen koken, er echt de tijd voor nemen."

Veel mensen "eten om te eten", zegt de schrijver. "Eten doe je juist om een eind te maken aan alle onzin die je de hele dag uithaalt. Na een lange dag ga je lekker zitten met vrienden en geliefden en ouwehoeren, een glaasje wijn drinken en daar eet je wat bij."

Toeters en bellen

Dat moet niet te veel zijn, stelt Gort: "De fysieke noodzaak om veel te eten is er niet meer. Gebruik het moment vooral om elkaar in de ogen te kijken en te vragen: hoe was je dag?"

Ook het oog wil wat bij de maaltijd. "Sterrenchefs maken er soms een heel schilderij van. Van die toeters en bellen hou ik niet, maar ik wil er wel graag een andere draai aan geven."

Dat kan al heel eenvoudig, legt Gort uit. "Knip een bloemetje af bij de buren en leg dit naast je bord. Dan fleurt het al gelijk op. Het maakt ook een hoop verschil of je bijvoorbeeld een pakje zalm openscheurt of dat je de zalm oprolt en er een dingetje in prikt."

Zeiksnor

Gort, die wijnboer is en al eerder boeken uitbracht over wijn en er ook televisieprogramma's over maakte, laat de wijn uiteraard ook aan bod komen in zijn boek. "Vind ik leuk, wijn is mijn grote liefde", vertelt hij.

Maar die liefde voor wijn zit hem ook wel eens in de weg. "Ik zit altijd te zeuren over wijn. Dan is een wijn naar mijn mening niet goed of lekker, terwijl andere mensen het een prima wijntje vinden. Ben ik weer die zeiksnor."