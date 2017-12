Oud-voetballer Ruben Schaken betreurt ophef om 'homofobe' uitspraken

"De media hebben het in een verkeerde context geplaatst, met een grote kop dat ik 'homofoob' ben", aldus Schaken, die vorig jaar in de Eredivisie voor ADO Den Haag speelde en een eigen voetbalschool heeft, donderdag in een reactie.

De 35-jarige Schaken vertelt in zijn biografie Einde aan de Bullshit, die vorige week uitkwam, dat hij in zijn tijd bij Feyenoord twee homoseksuele medespelers had en dat hij die met "andere ogen" bekeek. "Je weet nooit wanneer hij zijn kunstje flikt", aldus Schaken.

De zevenvoudig Oranje-international, die afgelopen zomer een punt zette achter zijn carrière, zei verder dat hij het niet toe zou juichen als een speler uit de kast komt. "Ik omarm het niet, ik distantieer me ervan. Ik neem afstand omdat ik er liever niet mee word geassocieerd."

De John Blankenstein Foundation, die zich sterk maakt voor acceptatie van homo's en biseksuelen in de sport, zei in een reactie dat de uitspraken van Schaken kwetsend zijn. "Ik vind zijn uitspraken jammer en vooral dom. Hij is een hindernis waarvan er meer zijn in onze strijd om acceptatie", aldus Karin Blankenstein, voorzitter van de Foundation woensdag tegen Metro.

Danny Hesp, voorzitter van de vakbond voor betaaldvoetbalspelers VVCS, benadrukte dat het slechts om "een uitspraak van één speler" gaat. "Spelers zoals Schaken zullen er altijd zijn, maar het onderwerp is bespreekbaar gemaakt in de kleedkamer", aldus Hesp. Peter van Drunen, schrijver van de biografie, zei tegen WNL dat de uitspraken van Schaken wel weergeven hoe er in het voetbal over homoseksualiteit wordt gedacht.

Familie

Alle commotie was voor Schaken aanleiding om donderdag met een reactie te komen op Twitter. "Ik weet gelukkig als ex-voetballer hoe machtig de media zijn en dat ze altijd op zoek gaan naar sensatie, wat al snel zijn eigen leven kan gaan leiden. In mijn boek staat niks waaruit blijkt dat ik een 'homofoob' ben. Integendeel, vorig jaar heb ik nog meegewerkt aan een campagne die uitdroeg dat homoseksuelen zichzelf moeten en kunnen zijn."

Schaken, die naast Feyenoord en ADO voor Veendam, SC Cambuur, VVV-Venlo, SC Cambuur en het Azerbeidzjaanse Inter Baku speelde, benadrukt dat hij "respect heeft voor ieder mens, ongeacht ras, geaardheid of wat dan ook".

"In mijn familie zitten ook homoseksuelen. Dat hebben wij geaccepteerd en dat leer ik mijn kinderen ook. Men mag mij veroordelen over de dingen die in mijn boek staan. Dat kan ik hebben maar van de homoseksuelen blijven we af", besluit Schaken, die hoopt dat de zaak nu is afgedaan.