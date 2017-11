Musicalversie You’ve got mail in zomer in Nederland te zien

De Kernploeg had vorige zomer een hit met de voorstelling A New Brain, met Freek Bartels en Lone van Roosendaal.

She Loves Me gaat over Amalia en George, twee collega’s in een parfumerie, die elkaar niet kunnen luchten of zien. Wat zij echter niet weten, is dat ze elkaar al maandenlang anonieme brieven schrijven en beiden heimelijk verliefd zijn op elkaar. De musical is gebaseerd op een toneelstuk waarvan de filmversie You’ve Got Mail met Tom Hanks en Meg Ryan in de hoofdrollen wereldberoemd werd.

Het wordt de eerste maal dat She Loves me in Nederland te zien is. Welke acteurs in het stuk gaan spelen, is nog niet bekend.