Hadewych Minis gaat theater in met solovoorstelling

Het is de bedoeling dat de voorstelling als try-out komende zomer te zien is op het reizende festival De Parade. In het seizoen 2018-2019 volgen voorstellingen in de theaters.

"Ik wil een programma maken waarin alle facetten van de vrouw aan bod komen, zonder dat ik een feministisch pleidooi of betoog ga houden", legt Minis uit. "Ik ga deels eigen muziek spelen, maar er zullen ook nummers van bijvoorbeeld Beyoncé in zitten. Ik denk oprecht dat ik het publiek een ontzettend leuke avond ga bezorgen."

Minis was tot 2013 verbonden aan Toneelgroep Amsterdam. Daarnaast speelde zij in talloze films en series. Ze won twee Gouden Kalveren, voor Borgman en Bloed zweet en tranen. Op dit moment is ze in de bioscopen te zien in Oude Liefde en op televisie in Hollands Hoop II.