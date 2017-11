Youp van 't Hek na oudejaarsconference weer het theater in

Van 't Hek verheugt zich op een nieuwe tournee langs de theaters, zo vertelt hij presentatior Cornald Maas. "Als vanouds met z’n allen in het busje en de vrachtwagen, op naar Carré en het land door", blikt Van 't Hek alvast vooruit op het nieuwe jaar.

Youp van 't Hek is nu druk met de try-outs voor z’n negende "oudejaars". Deze draagt de titel Een vloek en een zucht. De voorbereiding verliep niet geheel vlekkeloos, vertelt hij in de uitzending. Kort voor de eerste try-out liet de cabaretier per ongeluk een kop thee over z’n laptop vallen, waardoor hij alle teksten opnieuw moest schrijven.

Een tiende oudejaarsconference sluit Van 't Hek in de toekomst niet uit. "Als het dan toch je vak is, moet je die misschien ook nog maar een keer maken. Maar eerst deze, die moet goed zijn."

Licht, waarmee hij in 2016 in theaters stond, was de eerste voorstelling nadat Van 't Hek een paar maanden uit de roulatie was na een zware hartoperatie.