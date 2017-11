Recensieoverzicht: 'Sara Kroos toont haar beste programma ooit'

Kroos kampte de afgelopen jaren met een depressie en heeft dit als een van de belangrijkste onderwerpen in haar voorstelling een plek kunnen geven.

De Volkskrant - drie sterren

"Kroos is in haar grappen soms wel erg banaal, zoals in de anekdote over de ex van haar vrouw die altijd de hik kreeg na het klaarkomen. De voorstelling heeft een eentonig, voorspelbaar format van liedje-conference-liedje. (…) Ook komt Kroos na diverse omzwervingen pas laat écht ter zake. Maar als zij dat dan doet, in een rauwe, kalm vertelde monoloog over de bijwerkingen van haar antidepressiva, hakt dat er meteen goed in."

Lees de volledige recensie

AD - vijf sterren

"De onewomanshows van Sara Kroos zijn altijd uiterst persoonlijk, doordrenkt van eigen gevoelens en observaties, maar in haar tiende solovoorstelling maakt ze het publiek deelgenoot van haar ernstige depressie die haar lange tijd uit de theaters hield. In Zonder verdoving - een verwijzing naar die rauwe, confronterende tijd - keert ze terug op het podium met een programma dat tot haar beste mag worden gerekend. (…) De ontroering die Sara Kroos in haar liedjes oproept, is een oprechte. Daartegenover zet ze haar harde zelfspot die goed is voor een even bulderende als bevrijdende lach."

Lees de volledige recensie

De Telegraaf - drie en een halve ster

"Het is objectief bezien misschien niet haar beste voorstelling ooit. Daarvoor is het materiaal niet allemaal even sterk (zoals haar overbodige, harde strooigrapjes over Auschwitz) en zijn haar liedjes die ze samen met de muzikanten Rutger Hoorn en Nathaniël van Veenen ten gehore brengt te wisselend van kwaliteit. Maar Sara Kroos is hier eerlijk en puur over een zware periode uit haar leven en dat dwingt respect af. Natuurlijk heeft ze daar een flinke theatrale draai aan gegeven en kan ze het niet laten om er ook grapjes over te maken, maar ze lacht het dit keer zeker niet weg. Dat maakt Zonder verdoving een voorstelling die recht uit het hart komt."