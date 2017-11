Miss Nederland Nicky Opheij dringt niet door tot finale Miss Universe

Voorafgaand aan de drie uur durende live-show, kon er wereldwijd gestemd worden voor vier wildcards. De jury koos de overige twaalf dames. Opheij werd beide keren niet gekozen.

De 22-jarige Miss Nederland kijkt met veel plezier terug op haar avontuur. "Alles wat ik de afgelopen drie weken heb meegemaakt is niet te beschrijven. Ik heb zoveel ervaring opgedaan."

Vooraf had Opheij gehoopt op een plekje bij de beste zestien, om daarna misschien wel de grote finale te halen. "Er is wel een traantje gevallen", vertelde ze op Radio 10. Maar snel daarna herpakte ze zich. "Ik wilde de rest van de avond genieten. Zoiets ga ik natuurlijk nooit meer meemaken."

'Terecht'

Miss Zuid-Afrika won de wedstrijd uiteindelijk en dat vond Opheij wel terecht. "Ze was al heel lang een favoriet."

Over haar eigen prestatie is ze tevreden.

"Ik heb een mooie opening neergezet en was goed in beeld te zien." Daar hoopt ze in de nabije toekomst van te profiteren. Nicky wil graag presentatrice worden en in ieder geval meedoen aan programma’s. Als ze thuis is gaat ze rustig alle aanbiedingen bekijken, vertelde ze.

Directeur Miss Nederland Organisatie Kim Kötter was aanwezig bij de verkiezing in Las Vegas. "De druk was hoog en Nicky had maar een paar weken om zich hierop voor te bereiden. Het blijft altijd een kwestie van smaak of je in de finale komt of niet. We zijn in ieder geval enorm trots op haar."