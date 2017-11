Alex Klaasen keert met revue Showponies terug in theater

Klaasen stond eerder in het theater met veelgeprezen voorstellingen als Eindelijk Alleen, Toon de Musical en De Gelaarsde Poes. Hij is bovendien de acteur die de meeste Musical Awards ooit won.

De theatermaker wil heel bewust de revue opnieuw leven inblazen. Voor Showponies liet hij zich inspireren door onder meer André van Duin en Snip & Snap.

"Ik ben al heel m’n leven groot fan van André van Duin, ik zag vroeger al z’n revues en dacht toen altijd: dat wil ik later ook, een revue", vertelt Klaasen. "Die wens is gebleven en nu is het er eindelijk van gekomen. Showponies is revue 2.0. Ik had zin om alles wat ik leuk vind om te doen in één voorstelling bij elkaar te brengen. En daar is revue de beste vorm voor."

Veren

De showtrappen en de veren ontbreken echter, waarschuwt Klaasen. "Het wordt wel revue in een moderne jas, met veel typetjes, dans en veel liedjes. Dit genre is te leuk om niet te doen."

Als voorbereiding op de tour zijn er in december leesvoorstellingen in Amsterdam, Rotterdam, Deventer en Beusichem. De kaartverkoop voor de tournee, die tot eind juni duurt, is van start gegaan.