Pamela Anderson weer als assistente te zien in show Hans Klok

De 50-jarige Anderson zal te zien zijn in de House of Horror-tour van Klok in Duitsland. Dat bevestigt de artiest in de Telegraaf.

Het is inmiddels tien jaar geleden dat het tweetal samen op het podium stond tijdens Kloks shows in de Amerikaanse stad Las Vegas. Klok nodigde in september de voormalig Baywatch-ster uit voor de presentatie van zijn tour, wat ervoor zorgde dat ze met elkaar in gesprek kwamen.

"Het viel me eigenlijk mee dat ze nog steeds hetzelfde is", vertelt de illusionist. "Ze zit nog steeds in de rol die ze tien jaar geleden had in Las Vegas, dus ik verwacht geen grote problemen. Al zullen we natuurlijk wel weer even goed moeten repeteren."

Klok noemt zijn samenwerking met Anderson een 'perfecte match'. Ze zal vanaf januari in zijn shows te zien zijn.