Modeontwerper Azzedine Alaïa (77) overleden

Alaïa verhuisde in 1957 naar Parijs en begon zijn carrière bij het modehuis van Christian Dior. Later werkte hij in ateliers van Guy Laroche en Thierry Mugler.

Eind jaren zeventig startte Alaïa zijn eigen label. Hij werd bekend met zijn zogenoemde ‘form fitting’ couture; de ontwerper beschouwde kleding als een tweede huid.

Einzelgänger

De Frans-Tunesische ontwerper ging in veel opzichten zijn eigen weg. Zo negeerde hij de traditionele modeseizoenen en presenteerde hij in zijn eigen tempo nieuwe collecties. Alaïa was zeer geliefd bij de grote mode-iconen. Zijn kleren werden gedragen door onder meer Tina Turner, Grace Jones, Madonna, Michelle Obama, Victoria Beckham, Naomi Campbell en Lady Gaga.

Het Groninger Museum wijdde in 1998 en 2011 zeer goed bezochte overzichtstentoonstellingen aan zijn werk. De eerste expositie was later ook in New York te zien.