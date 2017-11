Theaterstuk over Johan van Oldenbarneveld in maak

Het stuk speelt zich af tijdens het Twaalfjarig Bestand; Spanje en Nederland eerbiedigden in die periode een wapenstilstand. De rust op het slagveld stond haaks op de grote onrust binnen de republiek der Verenigde Nederlanden. Leiders Maurits en Van Oldenbarneveld kwamen lijnrecht tegenover elkaar te staan.

Volgens Theatergroep Aluin is het de eerste keer dat er een theaterstuk wordt gewijd aan "deze belangrijke periode in de Nederlandse ontstaansgeschiedenis." De timing is niet toevallig: in 2018 is het precies 450 jaar geleden dat de Tachtigjarige Oorlog van start ging. De strijd tegen Spanje verenigde de Nederlanden en legde de basis voor het huidige land.

Hele gezin

De voorstelling is geschikt voor het hele gezin, beklemtoont schrijver Erik Snel. "We kennen onze eigen founding fathers niet. Juist nu, in tijden dat er veel rumoer is over identiteit en de zwarte bladzijdes uit onze geschiedenis, is het van belang om te weten hoe het precies in het verleden gegaan is."

De rollen worden gespeeld door acteurs Boris van Bommel, Hiske Eriks, Jilles Flinterman, Stacyian Jackson en Klaas Postmus. De premiere van 1609: Staakt het vuren is op 22 december in Theater Kikker in Utrecht.