Modeondernemer Danie Bles koopt Amsterdam Fashion Week

"Ik heb altijd al een eigen modeplatform willen hebben en droom er al langer van om alleen maar bezig te zijn met het bedenken van creatieve concepten om mensen te inspireren", zegt de styliste in De Telegraaf.

"Mijn plan is om zowel inkopers als consumenten naar de shows te trekken. De tijd is daar rijp voor, want dankzij social media kunnen we een enorme doelgroep bereiken." De shows schuiven een maand op en worden vanaf volgend jaar gehouden in februari en september.

De 40-jarige Bles wil dat de modeweek gaat leven in de stad. "Net zoals je dat in Parijs voelt als het modeweek is. Dan krijg je inspiratie van de mensen op straat, je merkt het in de winkels en op de terrasjes."

Bles is bekend geworden als stylist van bekende Nederlanders als Chantal Janzen, Yolanthe Snijder-Cabau en Renate Gerschtanowitz. Ze startte onlangs een nieuwe onderneming nadat haar modebedrijf in 2015 failliet werd verklaard.