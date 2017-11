Stedelijk Museum Amsterdam toont omstreden schenking Thomas Borgmann

Jump into the Future - Art from the 90's and 2000's. The Borgmann Donation is de eerste expositie na het vertrek van directeur Beatrix Ruf en beslaat alle dertig zalen op de bovenverdieping van het museum, een totaal oppervlakte van 2540 vierkante mete

Naast de schenking, de op één na grootste in de geschiedenis van het Stedelijk, toont het museum ook aankopen en een langdurig bruikleen van de verzamelaar. Voormalig galeriehouder Borgmann schonk 217 werken, bestaande uit 647 objecten.

Het gaat om de grote installatie Subject Driven (1978-2008) van Matt Mullican en een serie van zes werken met de titel Aspirin (2002) van Michael Krebber.

Vertrek

Het museum wil met deze werken laten zien wat er in de hedendaagse kunst gebeurde in de jaren negentig en aan het begin van deze eeuw. Maar de werken hebben er indirect ook voor gezorgd dat voormalig directeur Beatrix Ruf recentelijk bij het museum vertrok.

De 57-jarige Duitse raakte onder meer in opspraak toen het Stedelijk werken van bevriende kunstenaars van Ruf kocht, maar de aanschaf stil hield. Later zou blijken dat zonder die aankopen de schenking van Borgmann geen doorgang kon vinden, schreef onder meer NRC later.