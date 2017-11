Recensieoverzicht: 'Achter het Huis toont honger, angst en verveling'

Het door Ilja Leonard Pfeijffer geschreven en Johan Doesburg geregisseerde stuk zou volgens het fonds te veel verzonnen elementen bevatten, bovendien vindt het fonds het merkwaardig dat de holocaust niet expliciet genoemd wordt.

De voorstelling, met hoofdrollen voor onder andere Cees Geel en Hajo Bruins, is in wisselende theaters tot en met 3 maart te zien.

NRC - 4 sterren

"De eerste lach van het publiek is nog onzeker, maar klinkt vervolgens steeds vrijer. (…) Auteur Pfeijffer en regisseur Johan Doesburg proberen weg te blijven van het grote leed en het heilig ontzag dat verbonden is aan het dagboek van Anne Frank. De twee gezinnen en de alleenstaande man die zich verbergen voor de naamloze bezetter kibbelen en ergeren zich aan elkaar, zoals mensen zouden doen als ze jaren vastzitten. (…) De personages spreken wel hun angst en verveling uit, maar die wordt in de snelle afwisseling van korte scènes nergens voelbaar. Er broeit niets."

de Volkskrant - 3 sterren

"(…) doordat Pfeijffer in zijn tekst woorden als nazi's en joden vermijdt, en anachronismen als 'bitch' en 'neuken' toevoegt, is Achter het Huis een eigentijdse oorlogsallegorie geworden. (…) Behalve Miep Gies (Marie Louise Stheins), die af en toe binnenvalt, zijn de acht personages constant op. Dat vergroot het gevoel van tot elkaar veroordeeld zijn. Voortdurend zitten de bewoners elkaar dwars, soms letterlijk, in slim door elkaar gemonteerde scènes. Maar deze regiekeuze leidt uiteindelijk tot een vooral statische enscenering, waarbij - opmerkelijk en onnodig - vaak recht op de zaal wordt gespeeld."

De Telegraaf - 3 sterren

"In Achter het huis is te zien wat het met mensen doet als zij jarenlang - zonder uitzicht op het eind - in een krappe ruimte op elkaars lip zitten, met honger, angst en verveling als belangrijkste kompanen. (…) En hoewel er over het algemeen prima gespeeld wordt, lijken de acteurs her en der nog wat te worstelen met een goede balans tussen humor en ernst."