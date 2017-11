André Kuipers geeft ook in 2018 optreden in Ziggo Dome

Kuipers staat vrijdag voor het eerst in de Ziggo Dome. In de zaal reist het publiek mee op een lanceerplatform langs sterren en planeten. Het zou eerst één show zijn, maar die was zo snel uitverkocht dat er uiteindelijk drie presentaties kwamen. Daar zijn ongeveer 40.000 kaarten voor verkocht.

De voorstelling van Kuipers is dit jaar bedacht om te vieren dat de ruimtevaart zestig jaar bestaat. In oktober 1957 kwam voor het eerst een satelliet in de baan om de aarde, de Spoetnik-1 van de Sovjet-Unie. Kuipers werkte ook mee aan een landelijke spaaractie van Albert Heijn en een tentoonstelling in Space Expo in Noordwijk. Eind dit jaar gaat een Space Bus langs scholen om kinderen via virtual reality te laten ervaren hoe de aarde er vanuit de ruimte uitziet.

André Kuipers is twee keer in de ruimte geweest. Hij bracht in 2004 anderhalve week door in ruimtestation ISS. Daar woonde hij ook van december 2011 tot juli 2012. Hij is een van de meest ervaren Europese astronauten ooit.