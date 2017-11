Komiek Louis C.K. door vijf vrouwen beschuldigd van seksuele intimidatie

De vrouwen delen hun verhaal in een artikel dat vrijdag is gepubliceerd door The New York Times.

Het vrouwelijke komiekenduo Dana Min Goodman en Julia Wolov zeggen dat C.K. hen in 2002 uitnodigde om in zijn hotelkamer een drankje te drinken. Hij zou daar gevraagd hebben of hij zijn penis tevoorschijn mocht halen. Het duo dacht dat het een grapje was, maar de komiek zou zichzelf vervolgens hebben ontkleed en in hun bijzijn hebben gemasturbeerd.

Goodman en Wolov vertelden anderen over het incident, maar kregen snel daarna van C.K.'s manager Dave Becky te horen dat zij het verhaal niet meer met anderen mochten delen.

In een mail aan The New York Times vertelt Becky donderdag dat hij zich "de details van dit gesprek niet meer kan herinneren, maar zeker weet niemand te hebben bedreigd". Naast C.K. vertegenwoordigt Becky ook komieken als Kevin Hart en Aziz Ansari.

Geshockeerd

Komiek Rebecca Corry vertelt dat C.K., met wie ze samen aan een televisieproject werkte, aan haar zou hebben gevraagd of hij in haar bijzijn mocht masturberen. Het project in kwestie werd geproduceerd door Friends-actrice Courteney Cox, die inmiddels gereageerd heeft op het nieuws en zegt "geshockeerd" te zijn.

Volgens Corry heeft ze het incident destijds niet met anderen gedeeld, omdat ze bang was dat het haar carrière zou beschadigen.

De woordvoerder van C.K. wilde donderdag niet reageren op de aantijgingen.

Première

Vlak voor de publicatie van het artikel werd bekend dat de première van I Love You Daddy donderdagavond in New York, geregisseerd door C.K., is uitgesteld wegens "onvoorziene omstandigheden".

Ook het geplande optreden van C.K. in de talkshow The Late Show with Stephen Colbert gaat vrijdag niet door.

In de film, die draait om een 17-jarig meisje dat een relatie krijgt met een 68-jarige filmmaker, zit controversieel taalgebruik en worden ook grappen gemaakt over kinderverkrachting.

C.K. heeft de keuze voor het taalgebruik en de grappen eerder beargumenteerd in een interview met The Hollywood Reporter. C.K. speelt de hoofdrol in de film en naast de komiek zijn onder meer ook Chloe Grace Moretz, Helen Hunt en John Malkovich te zien.

De Amerikaanse C.K. is bekend van zijn werk als stand-up comedian en speelde rollen in meerdere series, waaronder in het door hem geschreven en geregisseerde Louie. Voor zijn schrijfwerk in deze serie ontving hij tweemaal een Emmy-award. In augustus 2016 gaf hij een uitverkochte show in de Amsterdamse Ziggo Dome.

HBO

Betaalzender HBO heeft in een reactie op de aantijgingen besloten C.K. op non-actief te zetten. De zender meldt in een verklaring "diep geschokt" te zijn en haalt ook zijn stand-up specials en Louie van hun streamingservice af. C.K. is ook uit het programmaboekje geschrapt van de benefietshow Night Of Too Many Stars: America Unites For Autism Programs.