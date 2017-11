Pia Douwes kan meer om zichzelf lachen

"Nu kan ik om dat foutje tijdens die première lachen, maar als je op je 28e als Nederlandse een Oostenrijkse legende staat te spelen tijdens zo'n wereldpremière, dan voel je die spanning wel", vertelt de 53-jarige Douwes in De Telegraaf over de musical Elisabeth.

"Ik lach sowieso eerder om mezelf. Bij Billy Elliot kon ik eindelijk ook eens een hele andere, meer humoristische kant van mezelf laten zien. De druk is er nu een beetje vanaf. Er zijn prachtige dingen op mijn pad gekomen en ik jaag het niet meer zo na."

Time-out

Begin dit jaar moest de musicalactrice, die eind deze maand haar eerste soloplaat uitbrengt, het even rustig aan doen. "Het ging het afgelopen jaar even niet goed met me en ik heb toen een aantal concerten moeten afzeggen. Het was duidelijk een signaal dat het tijd was voor een time-out en dat heb ik gedaan."

Douwes is nu weer rustig aan het opbouwen. "Je hebt het ook niet altijd voor het kiezen. Ik kan niet thuis gaan zitten. Als alleenstaande zelfstandige moet de schoorsteen toch blijven roken. Bovendien ben ik dol op mijn vak. Ik heb niets te klagen. Ik zou het ook niet anders willen."