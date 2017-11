Lauren Verster en Ellen Hoog schrijven sinterklaasverhaal

Voor Verster is het niet het eerste verhaal dat ze schrijft. In 2013 bracht ze het boek Zuurzoete verhalen over liefdesverdriet uit. "Maar dit iets heel anders", aldus de presentatrice. "Het verhaal dat ik verzonnen heb, gaat over een onrustige, avontuurlijke Piet die naar Hollywood vertrekt om stuntman te worden. Ik kon er al mijn fantasie in kwijt en had een grote glimlach op mijn gezicht tijdens het schrijven van dit verhaaltje. En nu hoop ik natuurlijk dat de kinderen het net zo leuk vinden."

Hoog vond het moeilijk om een fantasieverhaal voor kinderen te bedenken. "Ik heb het echter met veel plezier gedaan", laat ze weten. "Ik hoop dat als de kinderen straks mijn verhaal krijgen voorgelezen of het zelf lezen, ze dit heel leuk vinden. Want voor hen heb ik het gedaan."

De boeken zijn onderdeel van de jaarlijkse sinterklaasboekenserie van Unilever. Eerder werd al bekend dat ook Humberto Tan dit jaar een van de verhalen heeft geschreven. In de afgelopen jaren gingen onder meer Paul de Leeuw, Youp van 't Hek, Carice van Houten en Najib Amhali het drietal voor.

Dochter

Verster, die samen met haar vriend Jasper in verwachting is van hun eerste kind, maakte dinsdag in Shownieuws bekend dat het een dochter wordt.

De zwangerschap verloopt tot nu toe erg goed, vertelde Verster verder. "Ik zit nu op zo'n zes maanden ongeveer. Tot nu toe vind ik het heel gezellig en leuk. Ik heb de hele dag trappelende voetjes en een omdraaiend kontje bij me."

Verster maakte in juli bekend dat ze in verwachting is.