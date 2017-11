John Cleese geeft extra optreden in Breda

In 2016 bracht Cleese ook al een bezoek aan Nederland met zijn solovoorstelling Last Time To See Me Before I Die.

De voorverkoop voor het optreden in Breda begint op 10 november, vanaf 10.00 uur. De resterende voorstellingen in Nederland, met uitzondering van het evenement in Vlissingen, zijn allemaal uitverkocht.

Na het optreden krijgt het publiek de kans om Cleese vragen te stellen.

Jonh Cleese werd in Nederland bekend door zijn bijdrage aan Monty Python's Flying Circus, dat tussen 1969 en 1974 door de BBC ontwikkeld werd. Tussen 1975 en 1979 werkte hij aan de bijna net zo legendarische serie Fawlty Towers.

Ook speelde Cleese in meerdere James Bond-films.