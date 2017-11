Mario Vargas Llosa schreef eerste erotische teksten op zijn vijftiende

"Mijn vader had me naar de militaire kostschool Leoncio Prado gestuurd. Hij vond mijn grote belangstelling voor literatuur maar niks en wilde dat ik een echte man werd. Het tegendeel gebeurde: op Leoncio Prado werd ik bijna een beroepsschrijver", aldus Vargas Llosa in een interview in Humo.

"In ruil voor sigaretten schreef ik liefdesbrieven waarmee schoolkameraden konden scoren bij de meisjes. En er was veel vraag naar de erotische romannetjes die ik op papier zette (...)."

'Clichématig'

Vorige maand verscheen het nieuwe boek van Vargals Llosa; Voor uw liefde. De schrijver die in 2010 de Nobelprijs voor de Literatuur in ontvangst nam, erkent dat het schrijven van erotische passages hem makkelijk afgaat. Toch is er sprake van een valkuil.

"Erotische scènes zijn al snel clichématig. Maar in een roman die echt iets zegt over het leven en over de menselijke ervaring, staat erotiek nooit los van de rest van het leven. Erotiek wordt vaak exclusief vereenzelvigd met seks. Misschien is dat de reden waarom seksscènes niet zelden een onwerkelijke indruk maken."