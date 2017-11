Recensieoverzicht: Thomas Acda in Fiddler on the Roof 'voortreffelijke keuze'

de Volkskrant - 4 sterren

"Net als het verhaal is ook deze nieuwe versie van regisseur Ruut Weissman een confrontatie tussen traditie en vernieuwing. (...) Het beroemde liedje aan het begin van de musical is de vuurproef voor elke Tevye, en de nieuwe vertolker Thomas Acda doorstaat deze proef glansrijk. (...) Naast drama is er ruimte voor humor, dankzij de Tevye van Acda, maar ook door Doris Baaten als koppelvrouw Yente en Tjebbo Gerritsma als Lazer Wolf, de oude, morsige slager die zo graag wil trouwen met Tevye's oudste dochter Tzeitel (Eva van Gessel)."

NRC - 4 sterren

"De muziek wordt in deze productie tot flonkeren gebracht door een klein maar fijn orkestje van Jeroen Sleyfer, waarin de strijkers de toon aangeven. Opnieuw valt op hoe authentiek de melodietjes van componist Jerry Bock nog altijd zijn - alsof ze niet op Broadway zijn ontstaan, maar in Oost-Europa. En de nieuwe vertaling van Rob de Graaf vloeit daarmee levensecht samen. (..) Dat er in enkele kleinere rollen net iets minder expressief wordt gezongen dan in de rest van de voorstelling, is bijzaak in deze gelaagde, ruimschoots geslaagde reprise. Goed dat er weer een nieuwe Fiddler is."

Het Parool - 4 sterren

"Het is machtig om Acda te zien worstelen om uiteindelijk een beetje op te schuiven naar de nieuwe tijd. De beklemming zit ook in het strakke, grauwe decor: een groot huizenblok met muren van krantenpapier. (...) Voor de rest is geen moeite gedaan om het stuk naar nu te trekken. Prima, want alles wat de huidige tijd zo ziek maakt - intolerantie, machtsmisbruik en nationalisme - is terug te vinden in deze tijdloze musical."

De Telegraaf - 4 sterren

"In 1998 en 2008 was het Henk Poort die de rol van Tevye vertolkte in de Nederlandse musicaluitvoeringen. Nu speelt niemand minder dan Thomas Acda deze dragende rol, waarmee hij zijn musicaldebuut maakt. Het blijkt een voortreffelijke keuze: de performer, acteur en popmuzikant laat hier al zijn talenten en ervaringen samenkomen en zet een prachtige en zeer authentieke persoonlijkheid neer."

AD - 4 sterren

"Ruim 50 jaar oud is Fiddler on the Roof inmiddels en in die halve eeuw is de musical uitgegroeid uit tot een klassieker in het genre. Een voorstelling met een grote reputatie die haast per definitie een schaduw werpt over een nieuwe uitvoering. Toch is deze versie het bekijken absoluut waard. En dat komt door de fraaie ingetogen wijze waarop regisseur Ruut Weissman de voorstelling heeft vormgegeven. (...) De andere grote steunpilaar is Thomas Acda zelf. Hem casten als de tobberige vader van een uit elkaar vallend gezin blijkt een ingenieuze zet."

