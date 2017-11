Thomas Acda moest wennen aan timing tijdens musical

Dat zegt de acteur en zanger in gesprek met AD.

Acda stapt met zijn nieuwe rol als Teyve in de voetsporen van Lex Goudsmit. Die had in de jaren zestig een onvervalste hit met het nummer Als ik toch eens rijk was. Daar had Acda "niet bij stilgestaan" toen hij de rol van Tevye aannam.

De zanger heeft een eigen draai aan het lied kunnen geven en daar is hij blij om. "Lex is legendarisch geworden in die rol en inmiddels overleden", zegt hij. "Hij is sowieso niet te overtreffen. Daar maak ik me dus niet druk om."

Acda heeft Goudsmit nooit de rol van Tevye zien opvoeren. De musical werd in 1966 in Nederland opgevoerd. Een jaar later werd Acda geboren. "Maar mijn vader heeft de uitvoering wel gezien. Hij komt kijken", zegt Acda. "Dus ik vrees het ergste."