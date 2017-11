Anton Corbijn opnieuw fotograaf van hoes nieuw U2-album

Het is het veertiende studioalbum van de groep. Op de hoes, die woensdag werd geopenbaard, staat een typische zwart-wit Corbijnfoto. Een jongen (de zoon van Bono) en een meisje (de dochter van gitarist The Edge) kijken hand in hand stoïcijns voor zich uit.

Duidelijk werd ook dat op de plaat dertien nummers komen te staan. Het album is feitelijk een vervolg op de laatste plaat van de groep uit 2014, Songs Of Innocence. Begin september kwam de eerste single uit van het nieuwe album van de band, genaamd You’re The Best Thing About Me.

De band gaat in 2018 naar Noord-Amerika en Europa voor een tournee met als naam The Experience + Innocence Tour. Eventuele data voor Nederland zijn nog niet bekend.

Corbijn

Corbijn maakte meerdere albumhoezen voor de Ierse band, waaronder The Joshua Tree en Achtung Baby. Ook was hij regisseur van diverse videoclips van U2 en maakte hij de achtergrondbeelden voor hun huidige tournee.