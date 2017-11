Finalisten Cameretten maken tournee langs poppodia

De Oosterpoort in Groningen, poppodium 013 in Tilburg en de Melkweg in Amsterdam zijn voor het eerst in de geschiedenis van het oudste cabaretfestival toegevoegd aan de lijst speelplekken van de finalistentournee.

In totaal bestaat de finalistentournee van Cameretten uit 53 voorstellingen door heel Nederland. Welke drie grappenmakers in de finale staan, wordt bepaald op vrijdag 24 november na afloop van de halve finales. De finale is zaterdag 25 november in het nieuwe Luxor Theater in Rotterdam.

Eerdere winnaars van het Cameretten Festival zijn onder anderen Bert Visscher, Theo Maassen, Plien en Bianca, Eric van Sauers en Marc-Marie Huijbregts.