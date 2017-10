Recensieoverzicht: Musical On your feet! overtuigt niet

AD - Drie sterren

"Bij deze voorstellingen zijn grofweg twee constructies mogelijk: of ze volgen de geschiedenis van de band zelf óf de hits spelen een ondersteunende rol in een nieuw verhaal. Dat voor On Your Feet! werd gekozen voor de eerste afslag en niet voor de tweede is een inschattingsfout die ervoor zorgt dat de voorstelling zelfs in de meest gloedvolle vertolking nooit bovenmatig zal ontroeren. (...) Zeker omdat het op de bühne tussen Gloria (Vajèn van den Bosch, red.) en haar Emilio (een nogal houterig acterende en te weinig gelaagd zingende Jim Bakkum) maar niet wil vlammen, moet On Your Feet! het nu hebben van de muziek."

NRC - Twee sterren

"In een vakkundig geënsceneerde voorstelling met behendig schuivende panelen, superstrakke showdans, flitsend licht, spetterende trompetjes, rockgitaren, conga’s en andere percussie speelt Vayèn van den Bosch de hoofdrol met natuurlijke souplesse en vocale overtuiging. Bij haar ietwat vlakke tegenspeler Jim Bakkum is echter nauwelijks iets te zien van wat Emilio Estefan naar zijn zeggen zo ambitieus heeft gemaakt: de innige wens om Amerikaan te worden zonder zijn Cubaanse achtergrond te verloochenen. Maar dat ligt natuurlijk ook aan het script, dat het Amerikaanse publiek liever niet te veel met zulke controversiële kwesties lastig wilde vallen."

De Telegraaf - Drie sterren

"(...) Dat swingende Latin feestje dat het op papier belooft te worden komt toch niet helemaal van de grond. Dat heeft vooral te maken met de opzet, waarbij het levensverhaal van de Estefans op nogal brave, chronologische wijze wordt opgedist. Het is bijna alsof je terugstapt in de tijd, zo oubollig doet het aan. Zoals er steeds met decorstukken wordt geschoven om weer naar een nieuwe scène door te gaan, maar ook de lelijke projecties die soms nogal overbodige informatie geven. Het leidt slechts af van datgene waar deze musical toch vooral op drijft, en dat is de muziek."

Het Parool - Drie sterren

"Er is niets mis met de hoeveelheid decibellen, de ritmesectie van de band gaat helemaal los en de dansers zijn ronduit geweldig in de felle nummers, maar de nietszeggende dialogen en de ballads halen de vaart er hinderlijk uit. Daarbij overtuigen de hoofdrolspelers in de eerste helft ook niet. Het spel van Jim Bakkum als Emilio Estefan is vlak, en Vajèn van den Bosch heeft wel de stem, maar niet de magnetische kracht die voor deze rol noodzakelijk is."